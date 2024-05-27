آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

TYPES OF LIMOUSINE 7 PASSENGERS

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الولايات المتحدة (California) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: TYPES OF LIMOUSINE 7 PASSENGERS - في California الولايات المتحدة

إضغط على الصورة لتكبيرها

ايجار باصات7راكب ايجار H1 (7راكب) بالسائق اكتشف رحلاتك بأناقة وراحة مع ايجار H1 (7 ركاب) بالسائق في عالم يزداد تعقيدًا وازدحامًا، تعد خدمات تأجير السيارات بالسائق بالتالي خيارًا مثاليًا للعديد من المسافرين الذين يبحثون عن راحة وأمان خلال رحلاتهم. تمثل سيارة H1 ذات السبعة ركاب من إنتاج شركة H1 خيارًا ممتازًا للأفراد والعائلات والمجموعات الصغيرة الراغبة في الاستمتاع بتجربة سفر مريحة ومميزة. الراحة والأناقة في كل رحلة إن تجربة استئجار سيارة H1 مع سائق تتميز بالفخامة والأداء المتفوق.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار لايجار السيارات والنقل السياحي
التليفون: 01003203210

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: :12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- cairo
California -

الولايات المتحدة
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277100

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Renting a Mercedes Viano for airport reception - في California الولايات المتحدة

Renting a Mercedes Viano for airport reception

(للإيجار)

- في California الولايات المتحدة

"Do you want to welcome your guests with a unique and elegant style as soon as they arrive at th.
القسم: 

1,000 دولار

27/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات