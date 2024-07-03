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PERSONNEL REQUIRED
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|PERSONNEL REQUIRED with knowledge and experience in Rent a car company operation to work in a car showroom. Contact Mobile 39668636 or send CV by email to [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العالي لتأجير السيارات
|التليفون:
|38848898
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|العنوان:
|- البرهامه
العاصمة - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 دينار
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275814
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