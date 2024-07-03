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البحرين (العاصمة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
PERSONNEL REQUIRED with knowledge and experience in Rent a car company operation to work in a car showroom. Contact Mobile 39668636 or send CV by email to [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العالي لتأجير السيارات
التليفون: 38848898

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - البرهامه
العاصمة -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 دينار
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275814

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحل.
العنوان:

المحرق - البحرين

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: Operation Monitor

Operation Monitor

(فرصة عمل)

Operation Monitor Required with experience of Rental cars to work in the car showroom. Contact Mobil.
العنوان:

العاصمة - البحرين

اتصل

22/6/2024
صورة الاعلان: عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابق.
العنوان:

المحرق - البحرين

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات

مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات

(للشراء (مطلوب))

نحن مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية شركة متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل من شامبو شعر ، منعمات الشعر،.
العنوان:

العاصمة - البحرين
القسم: 

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فني ميكانيكا سيارات / تشخيص اعطال سيارات / تكيف سيارات

مطلوب فني ميكانيكا سيارات / تشخيص اعطال سيارات / تكيف سيارات

(فرصة عمل)

.تعلن شركه تروجروب عن افضل فرصه سفر علي الفور كبري شركات السيارات بالبحرين فني تشخيص اعطال سيارا.
العنوان:

العاصمة - البحرين

اتصل

1/5/2024
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