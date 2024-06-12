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Operation Monitor

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البحرين (العاصمة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
Operation Monitor Required with experience of Rental cars to work in the car showroom. Contact Mobil # 36669388 or send CV. By Email to [email protected], the number 2 Operation
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: AL AALI RENT A CAR
التليفون: 38848898

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - البرهامه
العاصمة -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/6/2024
رقم الإعلان: 2274171

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات

مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات

(للشراء (مطلوب))

نحن مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية شركة متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل من شامبو شعر ، منعمات الشعر،.
العنوان:

العاصمة - البحرين
القسم: 

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابق.
العنوان:

المحرق - البحرين

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فني ميكانيكا سيارات / تشخيص اعطال سيارات / تكيف سيارات

مطلوب فني ميكانيكا سيارات / تشخيص اعطال سيارات / تكيف سيارات

(فرصة عمل)

.تعلن شركه تروجروب عن افضل فرصه سفر علي الفور كبري شركات السيارات بالبحرين فني تشخيص اعطال سيارا.
العنوان:

العاصمة - البحرين

اتصل

1/5/2024
صورة الاعلان: أفضل شركة برمجة تطبيقات في ليبيا - شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec soft

أفضل شركة برمجة تطبيقات في ليبيا - شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec soft

(للبيع)

لماذا شركة تك سوفت من أفضل شركات البرمجة والموبايل ابليكيشن وأفضل شركة برمجة تطبيقات في ليبيا •شركة.
العنوان:

المحرق - البحرين

اتصل

4/4/2024
صورة الاعلان: أفضل شركة برمجة تطبيقات في ليبيا - شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec soft

أفضل شركة برمجة تطبيقات في ليبيا - شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec soft

(للبيع)

لماذا شركة تك سوفت من أفضل شركات البرمجة والموبايل ابليكيشن وأفضل شركة برمجة تطبيقات في ليبيا •شركة.
العنوان:

المحرق - البحرين

اتصل

4/4/2024
صورة الاعلان: GARAGE MECHANIC

GARAGE MECHANIC

(فرصة عمل)

GARAGE MECHANIC- for male and local transfer “Bahrain” only, required to work in the MAINTENANCE SER.
العنوان:

العاصمة - البحرين

200 دينار

2/4/2024
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