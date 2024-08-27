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Mercedes Viano 7 seater car rental 2022|01100092199
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| مرسيدس فيانو v250 ايجار مرسيدس V250 الفان الفاخر للمناسبات الخاصة والجولات عندما يتعلق الأمر بتنظيم المناسبات الخاصة أو الجولات السياحية، فإن التفاصيل الصغيرة هي ما يصنع الفارق بين تجربة عادية وتجربة لا تُنسى. واحدة من هذه التفاصيل هي اختيار وسيلة النقل المناسبة. للتواصل:01099552706 زوزو موقعنا :/
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284426
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