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Luxary Suv Limousine 2024
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ليموزين مرسيدس SUV ايجار سيارات مرسيدس S 450 الجوهرة 2023 Mercedes S 450 Al Jawahar car rental 2023 لذلك تعتبر مرسيدس S 450 الجوهرة 2023 من بين أفخم السيارات التي تقدمها شركة مرسيدس-بنز، وهي رمز للرفاهية والأداء المتطور 01100092199,ايجار سيارات مرسيدس. للحجز والاستفسار: رقم الهاتف:01100092199 زيارة موقعنا لمعرفة المزيد" ش الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280565
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5/8/2024
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5/8/2024
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5/8/2024
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