GRP WATER TANK

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تفاصيل الإعلان
|GRP is perhaps the most versatile construction material known today, it can offer the designer a wide scope for complexity of shape and can prove very effective when designed correctly, during the design process. we can utilize many inherent material characteristics that GRP has to offer, such as dimensional stability, strength, lightness of weight, and choice of color, so there is almost no limit to the complexity of the shape, surface appearance, and scale of work achievable in GRP. IN GRP THE
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Stars poly storage tanks factory L.L.C
|التليفون:
|0542818514
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|العنوان:
|أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي- ابو ظبى
Alabama - الولايات المتحدة
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281618
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