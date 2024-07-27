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GRP WATER TANK

(للبيع)

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الولايات المتحدة (Alabama) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: GRP WATER TANK - في Alabama الولايات المتحدة

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GRP is perhaps the most versatile construction material known today, it can offer the designer a wide scope for complexity of shape and can prove very effective when designed correctly, during the design process. we can utilize many inherent material characteristics that GRP has to offer, such as dimensional stability, strength, lightness of weight, and choice of color, so there is almost no limit to the complexity of the shape, surface appearance, and scale of work achievable in GRP. IN GRP THE
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Stars poly storage tanks factory L.L.C
التليفون: 0542818514

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي- ابو ظبى
Alabama -

الولايات المتحدة
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/8/2024
رقم الإعلان: 2281618

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للإيجار)

للتأجير: مرسيدس فيانو V250 موديل 2022 هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة لتأجير مرسي.
القسم: 

1,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للإيجار)

للتأجير: مرسيدس فيانو V250 موديل 2022 هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة لتأجير مرسي.
القسم: 

1,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للإيجار)

للتأجير: مرسيدس فيانو V250 موديل 2022 هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة لتأجير مرسي.
القسم: 

1,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للإيجار)

للتأجير: مرسيدس فيانو V250 موديل 2022 هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة لتأجير مرسي.
القسم: 

1,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة

خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة

(للإيجار)

استأجر باص 50 فرد لرحلات الغردقة ايجار باص سياحي مزايا استئجار باص 50 فرد الراحة والأمان الباصات .
القسم: 

1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: TYPES OF LIMOUSINE 7 PASSENGERS

TYPES OF LIMOUSINE 7 PASSENGERS

(للإيجار)

ايجار باصات7راكب ايجار H1 (7راكب) بالسائق اكتشف رحلاتك بأناقة وراحة مع ايجار H1 (7 ركاب) بالسائق ف.
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: انتركم فارفيزا ايطالى 60 خط للابراج والكوباوندات

انتركم فارفيزا ايطالى 60 خط للابراج والكوباوندات

(للبيع)

انتركم فارفيزا ايطالى 60 خط للابراج والكوباوندات - متوفر انتركم فارفيزا ايطالى للابراج والعمارات ال.
القسم: 

19,555 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: Atv Dubai Desert Safari

Atv Dubai Desert Safari

(فرص)

Atv Dubai Desert Safari is located in Dubai. Dubai Desert Safari - Atv is working in Travel agencies.

38 درهم

22/6/2024
صورة الاعلان: أعمل تصاميم ديكور 3D تفاعلية على غرار الألعاب

أعمل تصاميم ديكور 3D تفاعلية على غرار الألعاب

(طلب عمل)

تصميم 3d واجهات فلل حجر -بروفايل -كسر رخام يتم التصميم حسب الستايل المطلوب موديرن - كلاسيك - اسلامي.

1,000 ريال

8/6/2024
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

(للإيجار)

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب الايجار 60000ج والبيع سعر المتر 4500ج ويوجد مصانع.
القسم: 

اتصل

29/5/2024
صورة الاعلان: Renting a Mercedes Viano for airport reception

Renting a Mercedes Viano for airport reception

(للإيجار)

"Do you want to welcome your guests with a unique and elegant style as soon as they arrive at th.
القسم: 

1,000 دولار

27/5/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم السكيورتى في مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

اسعار يونيفورم السكيورتى في مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اسعار يونيفورم السكيورتى في مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير.

اتصل

22/5/2024
صورة الاعلان: مزيل الرجفان القلبي الالي

مزيل الرجفان القلبي الالي

(للبيع)

الجهاز ناطق ب 2 لغة. 5 مستويات للصوت. يوجد مود اطفال و مود بالغين. يوجد معه شنطه مقاومه للغباروال.

12 جنيه

22/5/2024
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