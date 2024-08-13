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Course: The Advanced Finance Programme
(فرص)
تفاصيل الإعلان
|This seminar brings together two most of the most important areas of financial management: UnderstandingFinance to Influence Strategic Decisions, and Financial Analysis, Planning and Control. To communicate :- E mail: [email protected] WhatsApp:- :- 235 City :- London hotel :- Hilton Paddington Start :- 2024-09-29 End :- 2024-10-10 language :- English
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Asmaa pathways
|التليفون:
|01033289151
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|العنوان:
|- مدينه نصر
Alabama - الولايات المتحدة
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281937
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