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Corporare Training in Dubai - Vinsys
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|Vinsys is a global leader in professional corporate training, offering cutting-edge courses in trending fields such as cloud computing, Azure, project management, cybersecurity, quality management, and IT. With a focus on empowering professionals and organizations, Vinsys provides expert-led training that ensures learners gain practical skills and knowledge to excel in their careers. Visit:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Vikrant Patil
|التليفون:
|043524949
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|العنوان:
|304, City Tower 2, Near Crown Plaza, Sheikh Zayed Road. Dubai, UAE- Dubai
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280715
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