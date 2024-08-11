Bus Booking for rent|01100092199

فخامة التصميم: تتميز باصات VIB بتصميمها الداخلي الفاخر،الذي يجمع بين الأناقة والراحة. مقاعد جلدية فاخرة، لذلك نظام تكييف متطور، وأنظمة ترفيه متكاملة بالتالي تجعل من كل رحلة تجربة ممتعة ايجار باص. من خلال وسائل الراحة الحديثة مثل أجهزة التلفاز، نظام الصوت عالي الجودة، واتصال الواي فاي، يمكن للركاب الاستمتاع بكل لحظة خلال الرحلة. للحجز والاستفسار:: رقم الهاتف:01099552706 زيارة موقعنا: