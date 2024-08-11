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Bus Booking for rent|01100092199
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|فخامة التصميم: تتميز باصات VIB بتصميمها الداخلي الفاخر،الذي يجمع بين الأناقة والراحة. مقاعد جلدية فاخرة، لذلك نظام تكييف متطور، وأنظمة ترفيه متكاملة بالتالي تجعل من كل رحلة تجربة ممتعة ايجار باص. من خلال وسائل الراحة الحديثة مثل أجهزة التلفاز، نظام الصوت عالي الجودة، واتصال الواي فاي، يمكن للركاب الاستمتاع بكل لحظة خلال الرحلة. للحجز والاستفسار:: رقم الهاتف:01099552706 زيارة موقعنا:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281275
ليموزين فاخر للسفر.Luxury limousine for travel خدمات ليموزين مطار 01100092199 السفر تجربة مليئة بال.
11/8/2024
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11/8/2024
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10/8/2024
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10/8/2024
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9/8/2024
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8/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
8/8/2024
هل تبحث عن تجربة مميزة في السفر؟ استأجر ليموزين مطار لتبدأ رحلتك براحة وفخامة! نقدم لك سيارات ليموزي.
7/8/2024
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