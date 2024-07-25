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Bed and Bath Hotel supplies
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|Bed and Bath Hotel Store Dubai, is a premier source for top-quality hotel bed linens and hotel amenities located in the UAE. As trusted hotel linen suppliers for years, we offer a wide array of products to ensure your guests experience the comfort and luxury during their stay. From bed linens to lavish bath amenities, our offerings are designed to enhance your hotel's reputation. We are committed to excellence, customization, and sustainability sets us apart in the industry.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bed and Bath
|التليفون:
|+971 505720001
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|العنوان:
|Next to Abu Baker Al Siddique Metro Station Exit 1, Salah Al Din Street, Deira, Dubai.- Deira
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278610
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