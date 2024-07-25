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Bed and Bath Hotel supplies

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الإمارات (دبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Bed and Bath Hotel supplies - في دبي الإمارات

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Bed and Bath Hotel Store Dubai, is a premier source for top-quality hotel bed linens and hotel amenities located in the UAE. As trusted hotel linen suppliers for years, we offer a wide array of products to ensure your guests experience the comfort and luxury during their stay. From bed linens to lavish bath amenities, our offerings are designed to enhance your hotel's reputation. We are committed to excellence, customization, and sustainability sets us apart in the industry.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bed and Bath
التليفون: +971 505720001

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العنوان: Next to Abu Baker Al Siddique Metro Station Exit 1, Salah Al Din Street, Deira, Dubai.- Deira
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/7/2024
رقم الإعلان: 2278610

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا موقع رائع ومميز جدا فى المناصير

امتلك الان فيلا موقع رائع ومميز جدا فى المناصير

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: *7 شقق كل شقة تحتوي علي: - 3 غرف نوم - صالة *مساحةالارض: 6,400 قدم مربع *الرقم.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى الشامخه

تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى الشامخه

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - مط.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: - 8 غرف نوم ماستر - مجلسين مع مغاسل وحمامات - مطبخين - صالة واسعه - غرفة طعام - ح.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة فى مدينة شخبوط

فرصه الان فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة فى مدينة شخبوط

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - مطبخ كبير - مخزن - غرفة غسيل - غرفة خادمة *الطابق الاول: - صا.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان مجمع فلل فخم مع جيم ومسبح فى مدينة محمد بن زايد

تملك الان مجمع فلل فخم مع جيم ومسبح فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

*مجمع فلل يتكون من 32 فيلا: *كل فيلا تتكون من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - غرفة عائلة - صالة طعام .
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض|تصميم عصري

أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض|تصميم عصري

(للبيع)

*تحتوي الفيلا على:-7 غرف نوم-صالتين-غرفة طعام-مجلس راقي *الرووف:-غرفة خادمة-غرفة غسيل *ملاحق خارجية.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان مجمع فلل موقع مميز وتشطيب فاخر فى ال نهيان

تملك الان مجمع فلل موقع مميز وتشطيب فاخر فى ال نهيان

(للبيع)

*مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون: *الطابق الارضي: - مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مخزن - حمام *الطا.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي

فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي

(للبيع)

الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ .
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم|

افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم|

(للبيع)

*فيلا تجاريه،عيادة طبية: -4طوابق -15عيادة -3غرف علاج -غرفة عمليات للجراحةالكبيرة/الصغيرة -2غرف للانت.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز

للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز

(للبيع)

تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم الضيوف-عدد 2 غرفة جلوس-2 غرفة طعام-مطبخ-مخزن-غسيل ملاب.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف

امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف

(للبيع)

*فيلا بحدائق الراحة تتكون: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة / بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خ.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي

للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي

(للبيع)

فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين مكونة من: -17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -شقة(غرفتي.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: شقة مذهلة 3غرف نوم | بلكونه واسعه | اطلاله بحرية

شقة مذهلة 3غرف نوم | بلكونه واسعه | اطلاله بحرية

(للبيع)

شقة مذهلة 3غرف نوم | بلكونه واسعه | اطلاله بحرية -*** تتكون هده الشقه من : - غرفة نوم ماستر - غ.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز

للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز

(للبيع)

تحتوي الفيلا علي: *الطابق الارضي ومكون من: -15 غرفة نوم -6 غرف معيشه -4 مطابخ -10حمامات *الطابق .
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد

(للبيع)

*الفيلا تتكون من: - 11 غرف ماستر - مجلس حريمى - مجلس الرجال - صالة جلوس - صالة طعام - جاكوزي - .
القسم: 

اتصل

24/7/2024
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