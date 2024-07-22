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Air Port Limousine Service
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير مرسيدس ليموزين S450 للمطار عندما يتعلق الأمر بالسفر بأسلوب لا مثيل له وبحضور يعبر عن الرفاهية والأناقة، لا يوجد شيء يضاهي تأجير مرسيدس ليموزين S450 للوصول إلى المطار. بالتالي تجمع هذه السيارة الفاخرة بين التصميم الرائع والأداء القوي، مما يجعلها الخيار المثالي ,ايجار ليموزين مطار للحجز والاستفسار:01014555692 لزيارة موقعنا لمعرفة المزيد الرجاء الضغط علي الرابط:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01014555692
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|العنوان:
|12 ش الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278133
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