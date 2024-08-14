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2022 Cf Moto CForce 80CC Atv 4x4 Quad
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|New, 800 CC 65 HP V-twin liquid cooled engine, 2 up seating, 3000 lb front winch, automotive grade paint, 14″ alum wheels, electronic power steering, independent suspension, 4WD, 2″ hitch receiver with 870 lb towing capacity. Price includes all freight and setup charges. 2022 Cf Moto CForce 800XC Atv 4x4 Quad 2022 CFMoto CForce 850 EPS E-Mail : [email protected] WhatsApp : +17622334358
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Jonathan Mark
|التليفون:
|+17622334358
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|العنوان:
|401 Allied Way- Denver
Colorado - الولايات المتحدة
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284611
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