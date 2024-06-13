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20%خصم علي تويوتا كوستر من ليموزين نصار

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: 20%خصم علي تويوتا كوستر من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

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استمتع برحلات الصيف مع تويوتا كوستر من ليموزين نصار ليموزين نصار تفخر بتقديم خدمة استئجار تويوتا كوستر، السيارة المثالية للمجموعات الكبيرة، مع مجموعة من الميزات التي تجعل رحلتك الصيفية أكثر راحة وإثارة. لماذا تويوتا كوستر هي الخيار الأمثل لرحلات الصيف؟ مساحة رحبة للمجموعات الكبيرة: تويوتا كوستر تتسع لما يصل إلى 30 راكبًا، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الكبيرة أو المجموعات السياحية. استمتع بالرحلات مع الجميع في مكان واحد دون الحاجة للانقسام بين عدة سيارات. راحة متميزة: تم تصميم المقاعد لتوفي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين نصار
التليفون: 01119920103

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12شارع الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2024
رقم الإعلان: 2273679

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صورة الاعلان: خصومات الصيف من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

خصومات الصيف من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مع حلول فصل الصيف، تصبح الحاجة إلى #خدمات نقل سياحي مريحة وموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. سواء كنت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار H1من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار H1من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن سيارة عصرية ومريحة لتنقلاتك العائلية أو لرحلات العمل؟ هل تحتاج إلى سيارة واسعة ومتعددة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا راش 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا راش 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا راش 7 ركاب هل تبحث عن سيارة مريحة وعملية لرحلتك المقبلة؟ تويوتا راش متاحة الآن للإيجار بأسعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كورولا 2022 - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كورولا 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا كورولا 2022 هل تبحث عن سيارة موثوقة واقتصادية لتلبية احتياجاتك اليومية؟ إذاً، لا داعي للمزيد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي توسان 2023 - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي توسان 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هيونداي توسان 2023 ابحث عن توازن مثالي بين الأناقة والأداء؟ لا داعي للمزيد من البحث! نقدم لك هيونداي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا سبورتاج 2023 - في القاهرة مصر

ايجار كيا سبورتاج 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

كيا سبورتاج 2023 ابحث عن تجربة قيادة مميزة وأداء متميز؟ لا داعي للمزيد من البحث! نقدم لك كيا سبورتاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاند روفر ديفندر ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة: تجربة استثنائية للمغامرة والأناقة | +2011015.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نيسان باترول - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين نيسان باترول

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ليموزين نيسان باترول الإيجار هو خيار مثالي للكثير من الأفراد والشركات الذين يبحثون عن حلاً مرن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: خدمات ليموزين للنقل السياحي - في القاهرة مصر

خدمات ليموزين للنقل السياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

نقل سياحي فاخر استكشف الجمال براحة وأناقة: خدمات ليموزين للنقل السياحي يعتبر السفر أحد أكثر الأنشطة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو داخل القاهره بارخص سعر 01119108231 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو داخل القاهره بارخص سعر 01119108231

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو إذا كنت تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تجمع بين الأناقة والأداء، فإن تاجير مرسيدس فيان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: ليموزين نقل سياحي للرحلات السياحية - في القاهرة مصر

ليموزين نقل سياحي للرحلات السياحية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ارخص نقل سياحي عندما يتعلق الأمر بالرحلات السياحية الفاخرة، وبالتالي يمكن أن تكون خدمة تأجير الليموز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: مرسيدس فيانو 2022 للايجار - في القاهرة مصر

مرسيدس فيانو 2022 للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو بالسائق بالتالي اليكم بعض مواصفات سياره مرسيدس فيانو التي تجعلها في المقام الاول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: استاجر ليموزين مطار القاهره - في القاهرة مصر

استاجر ليموزين مطار القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استاجر ليموزين مطار القاهره من والي المطار الدولي كار بيقدملك خدمه ايجار ليموزين مع افخم السيارات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: خدمة ليموزين مطار القاهرة الدولي - في القاهرة مصر

خدمة ليموزين مطار القاهرة الدولي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ليموزين مطار تحديث رحلتك بالأناقة والراحة: خدمة ليموزين مطار القاهرة الدولي خدمة الليموزين في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن طريقة لتجربة رحلات صيفية مريحة وممتعة؟ لا تبحث بعيداً! تويوتا هايس هي الاختيار الأمثل لتل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
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