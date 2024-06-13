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20%خصم علي تويوتا كوستر من ليموزين نصار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استمتع برحلات الصيف مع تويوتا كوستر من ليموزين نصار ليموزين نصار تفخر بتقديم خدمة استئجار تويوتا كوستر، السيارة المثالية للمجموعات الكبيرة، مع مجموعة من الميزات التي تجعل رحلتك الصيفية أكثر راحة وإثارة. لماذا تويوتا كوستر هي الخيار الأمثل لرحلات الصيف؟ مساحة رحبة للمجموعات الكبيرة: تويوتا كوستر تتسع لما يصل إلى 30 راكبًا، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الكبيرة أو المجموعات السياحية. استمتع بالرحلات مع الجميع في مكان واحد دون الحاجة للانقسام بين عدة سيارات. راحة متميزة: تم تصميم المقاعد لتوفي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين نصار
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|12شارع الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273679
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