20%خصم علي تويوتا كوستر من ليموزين نصار

استمتع برحلات الصيف مع تويوتا كوستر من ليموزين نصار ليموزين نصار تفخر بتقديم خدمة استئجار تويوتا كوستر، السيارة المثالية للمجموعات الكبيرة، مع مجموعة من الميزات التي تجعل رحلتك الصيفية أكثر راحة وإثارة. لماذا تويوتا كوستر هي الخيار الأمثل لرحلات الصيف؟ مساحة رحبة للمجموعات الكبيرة: تويوتا كوستر تتسع لما يصل إلى 30 راكبًا، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الكبيرة أو المجموعات السياحية. استمتع بالرحلات مع الجميع في مكان واحد دون الحاجة للانقسام بين عدة سيارات. راحة متميزة: تم تصميم المقاعد لتوفي