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2 فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|2 فيلا سوبر لوكس بالفرش للبيع قطعه واحده بمنتجع ساندورينى أرض 2400م عليها 2 فيلا كل فيلا بمساحة 200م دورين حمام سباحه 90م مزروعه اشجار فواكه وزينه ونخيل وخضروات وورود ونجيله ومسورة شبكه رى كامله نقاطات ورشاشات مطبخ وفرن بيتزا بمصدر مياه خارجى (اوت دور كيتشن) تشطيب ألترا لوكس عداد كهرباء 3 فاز مكيفه بالكامل مفروشه فرش راقى مستورد مطبخ كامل بالاجهزه برجوله خشب كبيره خزان مياه 1000 لتر لكل فيلا بموتور خزان 10,000 لتر تحت الارض لخدمة الفيلتين للاستفسار او للمعاينة 01068340264 01272495605 01153314683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سليم
|التليفون:
|01068340264
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|العنوان:
|- ساندوريني طريق مصر اسكندرية الصحراوي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274824
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