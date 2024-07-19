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⚡صفقة رائعة⚡فيلا فاخرة مستقلة مبنى جديد من طابقين

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صورة الاعلان: ⚡صفقة رائعة⚡فيلا فاخرة مستقلة مبنى جديد من طابقين - في أبو ظبي الإمارات

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الفيلا تتكون من:5غرف نوم رئيسية-صالة-غرفة طعام-مطبخ-فيلا كبيرة-غرفة خادمة-تكييف مركزي -شرفة-حديقة خاصة-خزائن مدمجة -المساحة:3,200 قدم مربع،رقم مرجعي:VH985372 فاين هوم العقارية ذ.م.م تواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

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العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/7/2024
رقم الإعلان: 2277732

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19/7/2024
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19/7/2024
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القسم: 

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19/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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19/7/2024
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19/7/2024
صورة الاعلان: فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

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19/7/2024
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