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✨فرصة لا تفوت: فيلا فاخرة للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ✨فرصة لا تفوت: فيلا فاخرة للبيع - في أبو ظبي الإمارات

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✨فرصة لا تفوت:فيلا فاخرة للبيع تتكون الفيلا من طابق أرضي يضم غرفة ضيوف،مجلس،صالتين جلوس،صالتين طعام،مطبخ و4 حمامات.في طابق أول،يضم 6غرف نوم ماستر مع خزائن،غرفة عائلة،صالة جلوس تيراس الرووف يضم غرفة خادمة غرفةغسيل حمام فاين هوم العقاريه ذ.م.م: تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة تسجيل عقاري:53733،رخصة للسيد سمير:279684 ترخيص التجاري:CN-1149643-ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/8/2024
رقم الإعلان: 2280063

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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
صورة الاعلان: فيلا بريميوم VIP باطلالة مباشره علي الجولف - في أبو ظبي الإمارات

فيلا بريميوم VIP باطلالة مباشره علي الجولف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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3/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 3 فلل مميز | سعر مميز | موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 3 فلل مميز | سعر مميز | موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3 فلل فيلا كبيرة رئيسية وفيلتين صغيرتين: *الفيلا الكبيرة: -7 غرف نوم-مجلس-صالة طعام-غرفة خادمة-.
القسم: 

اتصل

3/8/2024
صورة الاعلان: افضل فرص الاستثمار مجمع 2 فلل 32 استوديو 7شقق - في أبو ظبي الإمارات

افضل فرص الاستثمار مجمع 2 فلل 32 استوديو 7شقق

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2/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000قدم م.
القسم: 

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2/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا مميزة بمساحة 10,000قدم مربع!تتضمن 15غرفة نوم،6غرف معيشة،4مطابخ،و10حمامات.توفر مساحة واسعة.
القسم: 

اتصل

2/8/2024
صورة الاعلان: امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*المجمع 3فلل فاخرة: *طابق أرضي: -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ -2حمام -غرفةخادمة -مخزن -مجلس -موقف *ط.
القسم: 

اتصل

2/8/2024
صورة الاعلان: اكتشف رفاهية العيش|مجمع 3فلل فاخر في ال نهيان - في أبو ظبي الإمارات

اكتشف رفاهية العيش|مجمع 3فلل فاخر في ال نهيان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع3 فلل في ال نهيان: *الطابق الارضي: -صالة -غرفة طعام -مطبخ -2حمام مع مغاسل -غرفة غسيل -غرفة خادم.
القسم: 

اتصل

2/8/2024
صورة الاعلان: امتلك بناية تجارية 9 طوابق 27 شقة 9 محلات 2 مكتب - في أبو ظبي الإمارات

امتلك بناية تجارية 9 طوابق 27 شقة 9 محلات 2 مكتب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بناية تجارية: *(طابق ارضي+طابق ميزانين+4 طابق+رووف) البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 شقة مقسم.
القسم: 

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2/8/2024
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