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✨فرصة لا تفوت: فيلا فاخرة للبيع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|✨فرصة لا تفوت:فيلا فاخرة للبيع تتكون الفيلا من طابق أرضي يضم غرفة ضيوف،مجلس،صالتين جلوس،صالتين طعام،مطبخ و4 حمامات.في طابق أول،يضم 6غرف نوم ماستر مع خزائن،غرفة عائلة،صالة جلوس تيراس الرووف يضم غرفة خادمة غرفةغسيل حمام فاين هوم العقاريه ذ.م.م: تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة تسجيل عقاري:53733،رخصة للسيد سمير:279684 ترخيص التجاري:CN-1149643-ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280063
* الفيلا تتكون من : -10 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام - مطبخ -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حوش -مخ.
3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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