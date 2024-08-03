✨فرصة لا تفوت:فيلا فاخرة للبيع تتكون الفيلا من طابق أرضي يضم غرفة ضيوف،مجلس،صالتين جلوس،صالتين طعام،مطبخ و4 حمامات.في طابق أول،يضم 6غرف نوم ماستر مع خزائن،غرفة عائلة،صالة جلوس تيراس الرووف يضم غرفة خادمة غرفةغسيل حمام فاين هوم العقاريه ذ.م.م: تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة تسجيل عقاري:53733،رخصة للسيد سمير:279684 ترخيص التجاري:CN-1149643-ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466