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يونيفورم امن وحراسة

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم امن وحراسة 01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم يتميز بالعناية فى اختيار افضل الخامات التى تناسب طبيعه عمل السكيورتى فى افضل مظهر وسهولة الحركة شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276136

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: زي رياض اطفال - في الجيزة مصر

زي رياض اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي رياض اطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: شركات زى الامن والحراسه - في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: احسن شركة يونيفورم بمصر - في الجيزة مصر

احسن شركة يونيفورم بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احسن شركة يونيفورم بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: اسماء واماكن مصانع افرولات - في الجيزة مصر

اسماء واماكن مصانع افرولات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسماء واماكن مصانع افرولات01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل المصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصنيعه من خامات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: سكراب طبى رجالى - في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: اسعار اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/6/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/6/2024
صورة الاعلان: محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
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