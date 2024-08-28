يوجد مدرس لغة انجليزية خبرة بشرق الرياض للدروس الخصوصية

(طلب عمل)
|Oيوجد مدرس لغة انجليزية خبرة بشرق الرياض (بحي النسيم والسلام والريان والنهضة والفيحاء والمنار والروضة والربوة والروابي والجزيرة الخليج وحي الملك فيصل وحي الملك عبدالله ) الشرح بطريقة سهلة ومبسطه لجميع المراحل والمستويات التعليمية. والتدريب على حل نماذج الأسئله المتوقعه فى الاختبار. والتعامل باساليب جديده تحفيزية وفعالة للطلاب وخبره في المناهج الانترناشيونال والاهلية والمتابعات اليومية وتدريس طلاب الثانوي والمتوسط والابتدائي وطلاب السنة التحضيرية و طلاب الجامعات وخبرة طويلة في مناهج المملكة و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Abo omar
|التليفون:
|0534806351
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|العنوان:
|شرق الرياض- شرق الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284743
200 ريال
1,000 ريال
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