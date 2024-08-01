يوجد شغالات للتنازل من اندونسيا الفلبين وبنجلادش

(للبيع)
|نعلن عن وجود عاملات نقل كفالة من الجنسيات الاتية: ( الفلبين _ اندونيسيا _ سيريلانكا _ اثيوبيا _ بنجلاديش _ اوغندا _ كينيا _ الصومال ) جميع العاملات المتواجده لدى المكتب يجيدون جميع الاعمال المنزليه من حيث: ( الترتيب - تنظيف - كنيس - مسح - غسيل - كى – الخ.) كما انهم يجيدون الطبخ ورعاية الاطفال والعمل على قضاء متطلباتهم كما نوفر مرافقات لرعاية المرضي وكبار السن يوجد لدينا عاملات جدد لم يسبق لهم العمل وايضا يوجد عاملات سبق لهم العمل اذا كنت تبحث عن عامله مناسبه لك ولمنزلك فقط تواصل م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب البدر
|التليفون:
|0570048518
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|العنوان:
|اليرموك- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284617
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1 ريال