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يوجد شغالات للتنازل من اندونسيا الفلبين وبنجلادش

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: يوجد شغالات للتنازل من اندونسيا الفلبين وبنجلادش - في الرياض السعودية

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نعلن عن وجود عاملات نقل كفالة من الجنسيات الاتية: ( الفلبين _ اندونيسيا _ سيريلانكا _ اثيوبيا _ بنجلاديش _ اوغندا _ كينيا _ الصومال ) جميع العاملات المتواجده لدى المكتب يجيدون جميع الاعمال المنزليه من حيث: ( الترتيب - تنظيف - كنيس - مسح - غسيل - كى – الخ.) كما انهم يجيدون الطبخ ورعاية الاطفال والعمل على قضاء متطلباتهم كما نوفر مرافقات لرعاية المرضي وكبار السن يوجد لدينا عاملات جدد لم يسبق لهم العمل وايضا يوجد عاملات سبق لهم العمل اذا كنت تبحث عن عامله مناسبه لك ولمنزلك فقط تواصل م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب البدر
التليفون: 0570048518

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اليرموك- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 27/8/2024
رقم الإعلان: 2284617

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية - في الرياض السعودية

كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية: 01151588055 1.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: يوجد شغالات للتنازل من اندونسيا الفلبين وبنجلادش - في الرياض السعودية

يوجد شغالات للتنازل من اندونسيا الفلبين وبنجلادش

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم مكتب البدر يوجد عاملات للتنازل يجيدون كل اعمال المنزل من نطافه المنزل ورع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/6/2024
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