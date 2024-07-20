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وكيل قفل باب الكتروني بالكارت للفنادق
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة إصبع وموفرات الكهرباء تعمل بالكارت والمفتاح العادي في حالة للطوارئ كما تتميز الأقفال بسهولة الاستخدام فيمكن الدخول بالبصمة أو الرقم السري، بضمان عامان ضد عيوب الصناعة ويوجد لدينا خدمة التدريب والبرمجة والتركيب والصيانة يتوفر لدينا الاقفال الالكترونيه بجميع انواعها (كروت، ارقام سرية، و بصمه الاصبع ) كن مطمئن وأنت بمنزلك أو بالخارج نقدم لكم أحدث انواع الأقفال الألكترونية بتقنيات حديثة وأمنة • جميع الأقفال حا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أجواء
|التليفون:
|0562297669
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|العنوان:
|السعوديه- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278334
جهاز تتبع السيارات والمركبات احصل عليه الان من شركة طيف الالماس التجارية بافضل سعر يمنحك استخام مثا.
20/7/2024
يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
20/7/2024
يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
20/7/2024
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19/7/2024
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