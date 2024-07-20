وكيل قفل باب الكتروني بالكارت للفنادق

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة إصبع وموفرات الكهرباء تعمل بالكارت والمفتاح العادي في حالة للطوارئ كما تتميز الأقفال بسهولة الاستخدام فيمكن الدخول بالبصمة أو الرقم السري، بضمان عامان ضد عيوب الصناعة ويوجد لدينا خدمة التدريب والبرمجة والتركيب والصيانة يتوفر لدينا الاقفال الالكترونيه بجميع انواعها (كروت، ارقام سرية، و بصمه الاصبع ) كن مطمئن وأنت بمنزلك أو بالخارج نقدم لكم أحدث انواع الأقفال الألكترونية بتقنيات حديثة وأمنة • جميع الأقفال حا