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وكيل ارقام انتظار العملاء وتنظيم الصف
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شركه أجواء نظام ترتيب الصفوف والطابور وترتيب العملاء تواصل معنا ونحن في خدمتكم نظام ترتيب الصفوف والطابور وترتيب العملاء وطباعة ارقام العملاء وترتيب الطابور queue system الصفوف ، والطوابير ، والانتظار ، وضياع الوقت . كلها أمور تُعد مزعجة لأى إنسان يمر بها ، فإن كنت تسدد فاتورة فى مكان ما أو تنتظر دورك فى عيادة ما ونظرت أمامك تجد طابوراً لا تستطيع تحديد نهايته من بدايته حتماً ستشعر بالإحباط والانزعاج وربما تغادر المكان من دون الانتهاء من عملك . فهكذا هو حال معظم الأفراد أو ما يُطلق عليهم الع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أجواء
|التليفون:
|0562297669
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|العنوان:
|السعوديه- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277253
بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلف.
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