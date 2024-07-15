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وكيل ارقام انتظار العملاء وتنظيم الصف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وكيل ارقام انتظار العملاء وتنظيم الصف - في الرياض السعودية

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شركه أجواء نظام ترتيب الصفوف والطابور وترتيب العملاء تواصل معنا ونحن في خدمتكم نظام ترتيب الصفوف والطابور وترتيب العملاء وطباعة ارقام العملاء وترتيب الطابور queue system الصفوف ، والطوابير ، والانتظار ، وضياع الوقت . كلها أمور تُعد مزعجة لأى إنسان يمر بها ، فإن كنت تسدد فاتورة فى مكان ما أو تنتظر دورك فى عيادة ما ونظرت أمامك تجد طابوراً لا تستطيع تحديد نهايته من بدايته حتماً ستشعر بالإحباط والانزعاج وربما تغادر المكان من دون الانتهاء من عملك . فهكذا هو حال معظم الأفراد أو ما يُطلق عليهم الع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة أجواء
التليفون: 0562297669

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: السعوديه- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277253

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات - في الرياض السعودية

بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: نظام انتظار العملاء - في الرياض السعودية

نظام انتظار العملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام انتظار العملاء 0595688150 يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لتر.
العنوان:

الرياض - السعودية

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12/7/2024
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعة كروت بلاستيكية Smart 31 &amp;amp;ndash; smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/7/2024
صورة الاعلان: بوابة تفتيش الحقائب والطرود تعمل باشعة x ray - في الرياض السعودية

بوابة تفتيش الحقائب والطرود تعمل باشعة x ray

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة تفتيش الحقائب> أمان وسرعة في نقطة التفتيش الخاصة بك! تواجه الكثير من الناس ازدحامًا وتأخيرًا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية جديدة للبيع - في الرياض السعودية

شاشات تفاعلية جديدة للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لاشك أن شاشات العرض التفاعلية هي بديل تقنى رائع لاجهزة العرض التقليدية شاشات ذات مساحة عرض كبيره وعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2024
صورة الاعلان: بوابات افراد الكترونية - في الرياض السعودية

بوابات افراد الكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتشرف مؤسسة رحاب التنمية أن تقدم لعملائها الكرام بوابات أفراد الكترونية ترانسايل وكذلك بوابات فلاب ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/7/2024
صورة الاعلان: بوابات الكترونية لدخول الافراد والموظفين - في الرياض السعودية

بوابات الكترونية لدخول الافراد والموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات مرور الافراد . بوابة دخول وخروج الموظف بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

7/7/2024
صورة الاعلان: حواجز الومنيوم متحركة - في الرياض السعودية

حواجز الومنيوم متحركة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تمثل حواجز الطرق المعدنية أداة بسيطه وسهله ورخيصة لتنظيم حركة الأفراد ولحماية المنشأت ولتحديد خطوط س.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/7/2024
صورة الاعلان: بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت - في الرياض السعودية

بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت ويمكن اضافة جهاز بصمة الوجه حسب الرغبة مكونات بو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/7/2024
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية SMART وكذلك ZEBRA ID CARD Printer طابعه الكروت الشخصية ID والتى أثبتت ك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف جهاز بصمة ZKTeco uFace800 - في الرياض السعودية

جهاز حضور وانصراف جهاز بصمة ZKTeco uFace800

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مشاكل كتير بتقابلنا مع الموظفين أو العمال زي التأخير والأذونات الكتير والرقابة الغير كاملة عليهم. ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: بوابات افراد الكنرونيه - في الرياض السعودية

بوابات افراد الكنرونيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد أداة هامه لاشك فى ذلك للحفاظ على تدفق سير الأفراد بشكل منظم , كما أنها تعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه باللمس - في الرياض السعودية

شاشات تفاعليه باللمس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توفر لدينا شاشات تفاعليه باللمس وبدون شاشات تفاعلية طوليه باحجام 43-50-55-65 انش وشاشات تفاعلية عرضي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات تنظيم وأمان حركة الأفرا - في الرياض السعودية

بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات تنظيم وأمان حركة الأفرا

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: جهاز تفايش الحقائب - في الرياض السعودية

جهاز تفايش الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يعمل جهاز فحص الحقائب عن طريق الأشعه السينية التى تتخلل الحقيبه فتظهر ما بداخلها على الشاشة التى يتا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/6/2024
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