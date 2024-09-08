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وكيل اجهزه صفوف الانتظار
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|اجهزة صفوف الانتظار نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - عرعر - نيوم - تبوك - سكاكا الجوف - القريات - مكه المكرمه - الطائف - حائل - خميس مشيط - عسير - جازان - الباحة ) للتواصل اتصال او واتس اب 0544217662 فرع مصر 01143352052 شاشات الكترونيه لتنظيم صفوف العملاء تصميم أنظمة ترتيب صفوف الانتظار لدينا مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف احتياجات وممارسات العملاء . ونحن نقدم لكل خط انتظار واحد من أنظمة ترتيب صفوف الانتظار ليسمح لنا بتعزيز تجربة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmedkamal2050
|التليفون:
|0561946929
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295035
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