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وكيل اجهزه صفوف الانتظار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وكيل اجهزه صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

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اجهزة صفوف الانتظار نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - عرعر - نيوم - تبوك - سكاكا الجوف - القريات - مكه المكرمه - الطائف - حائل - خميس مشيط - عسير - جازان - الباحة ) للتواصل اتصال او واتس اب 0544217662 فرع مصر 01143352052 شاشات الكترونيه لتنظيم صفوف العملاء تصميم أنظمة ترتيب صفوف الانتظار لدينا مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف احتياجات وممارسات العملاء . ونحن نقدم لكل خط انتظار واحد من أنظمة ترتيب صفوف الانتظار ليسمح لنا بتعزيز تجربة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmedkamal2050
التليفون: 0561946929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 13/9/2024
رقم الإعلان: 2295035

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5/9/2024
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

27/8/2024
صورة الاعلان: ارخص بوابة دخول الافراد - في الرياض السعودية

ارخص بوابة دخول الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ارخص بوابة مرور افراد بالمملكة بوابة دوارة ترنستيل تعمل ببصمة الاصبع والكارت يمكن ايضا اضافة جهاز .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,950 ريال

24/8/2024
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

20/8/2024
صورة الاعلان: طابعات كروت بلاستيكية للبيع - في الرياض السعودية

طابعات كروت بلاستيكية للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أصبحت البطاقات البلاستيكية ID علامة بارزة فى العديد من المجالات منها البنوك والشركات والمراكز التعلي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/8/2024
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الجقائب - في الرياض السعودية

أجهزة تفتيش الجقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

jpvw شركة رحاب ىالتنمية على توفير أجهزة الكشف عن الشنط والحقائب X RAY من اجل تحقيق أعلى مستويات الأم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/8/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع - في الرياض السعودية

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تحتاج مواقف السيارات والجراجات الى بوابات الكترونية للسيارات تقوم بتنظيم حركة دخول وخروج السيارات ول.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/8/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية السعودية - في الرياض السعودية

شاشات تفاعلية السعودية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

إذا كنت ترغب في جذب الحضور والحصول على فرصة فريدة لزيادة مشاركة جمهورك والتواصل معهم يمكنك اضافة الش.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/8/2024
صورة الاعلان: بوابات دخول فلاب بارير - في الرياض السعودية

بوابات دخول فلاب بارير

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لعل بوابات الأفراد قطعة هامة للعديد من المنشئات مثل الفنادق والشركات والمشافى والمراكز التعليمية وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/8/2024
صورة الاعلان: بوابات امنية لدخول وخروج الافراد - في الرياض السعودية

بوابات امنية لدخول وخروج الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات امنية لدخول وخروج الافراد بوابات مرور الافراد والموظفين تعمل البوابات على تنظيم حركة مرور .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

8/8/2024
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق توفر أقفال الفنادق الإلكترونية التي تعمل بالبطاق.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: مصدات هيدروليكية أمنية تركيب وصيانة 0562297669 - في الرياض السعودية

مصدات هيدروليكية أمنية تركيب وصيانة 0562297669

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مصدات امنية هيدروليكية ومصدات عامودية نقوم بتصنيع المعدات الأصلية ، صيانة هيدروليك ، إصلاح وصيانة .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

31/7/2024
صورة الاعلان: طابعة كروت بلاستيكية - في الرياض السعودية

طابعة كروت بلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لصناعة هوية خاصة لمدرستك أو لمصنعك وشركتك فإن طابعات الكروت البلاستيكية تعتبر من اهم الأدوات التي تم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/7/2024
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