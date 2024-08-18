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نقل سياحي للايجار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نقل سياحي للايجار - في القاهرة مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: LIMOUSINENASSAR159
التليفون: 01119920103

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز_ميدان المحكمة_مصر الجديدة- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2024
رقم الإعلان: 2282805

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار هيونداي النترا الحديثة بالسائق - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي النترا الحديثة بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ما تترددش واتصل دلوقتي على *ليموزين نصار* واستأجر هيونداي النترا بأقل سعر وأفضل جودة! 💥 احج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: تويوتا هايس لتوصيلات المطار - في القاهرة مصر

تويوتا هايس لتوصيلات المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: باص 33 راكب للتأجير في القاهرة - في القاهرة مصر

باص 33 راكب للتأجير في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص سياحي 33 راكب 2023 - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص سياحي 33 راكب 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

توبيس رحلات للايجار, اتوبيسات رحلات للايجار, اتوبيسات سياحية للايجار, اتوبيسات للايجار بالقاهرة, اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارة اكسبندر - في القاهرة مصر

ايجار سيارة اكسبندر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز ليمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس E200 – الرفاهية والأناقة في كل رحلة! - في القاهرة مصر

إيجار مرسيدس E200 – الرفاهية والأناقة في كل رحلة!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار مرسيدس E200 – الرفاهية والأناقة في كل رحلة! هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تليق بمستوى تميزك؟ نق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: تأجير أتوبيسات نقل جماعي مرسيدس 50 راكب - في القاهرة مصر

تأجير أتوبيسات نقل جماعي مرسيدس 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

•سعة كبيرة: أتوبيساتنا تتسع لـ50 راكبًا، مما يجعلها مثالية للرحلات المدرسية، الرحلات العائلية، وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: ايجار أفضل ليموزين مطار القاهرة الدولي - في القاهرة مصر

ايجار أفضل ليموزين مطار القاهرة الدولي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير أفضل ليموزين في مطار القاهرة الدولي: رفاهية وراحة تستحقانها من اللحظة التي تهبط فيها طائرتك في.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: خدمة ليموزين هيونداي H1 من مطار القاهرة الدولي - في القاهرة مصر

خدمة ليموزين هيونداي H1 من مطار القاهرة الدولي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار سيارات ليموزين مطار عند السفر إلى القاهرة، واحدة من أولى الأولويات التي قد تفكر فيها هي كيفية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: باصات نقل سياحي مكيفه بأقل سعر - في القاهرة مصر

باصات نقل سياحي مكيفه بأقل سعر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اكسباندر في القاهرة بسعر اقتصادي - في القاهرة مصر

ايجار اكسباندر في القاهرة بسعر اقتصادي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: كوستر سياحي للايجار اليومي - في القاهرة مصر

كوستر سياحي للايجار اليومي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اتوبيس رحلات للايجار, اتوبيسات رحلات للايجار, اتوبيسات سياحية للايجار, اتوبيسات للايجار بالقاهرة, ات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: حجز ليموزينات المطار - في القاهرة مصر

حجز ليموزينات المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: تأجير النترا لليوميات - في القاهرة مصر

تأجير النترا لليوميات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ليموزين, اسعار ليموزين مطار, اسعار ليموزين مطار القاهرة, حجز ليموزين مطار القاهرة, خدمة ليموز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص مرسيدس 50راكب للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار باص مرسيدس 50راكب للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار_باص_مرسيدس 50 راكب للرحلات الجماعية .لو عندك رحلة طويلة مع الأهل أو الأصدقاء، تعال وخلي الباص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/8/2024
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