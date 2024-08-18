(للإيجار)
|Tags إيجار باص سياحي, إيجار حافلة سياحية, ارخص نقل سياحي, اسعار ايجار السيارات بدجت, ايجار, ايجار اتوبيس سياحي, ايجار باص 13 راكب, ايجار باص 50, ايجار باص سياحي, ايجار باص كوستر, ايجار باص مرسيدس سياحي, ايجار باص نقل سياحي, ايجار باصات كوستر, ايجار سيارة 7 راكب, ايجار كوستر, ايجار ميكروباص, ايجار ميني باص, ايجار نقل سياحي, ايجار هايس, سياحي, شركة نقل سياحي, شركه تاجير باصات نقل سياحي, مكتب نقل سياحي, نقل سياحي للايجار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|LIMOUSINENASSAR159
|التليفون:
|01119920103
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|12 شارع الحجاز_ميدان المحكمة_مصر الجديدة- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282805
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
اتصل
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه