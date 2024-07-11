نظام انتظار العملاء

يعمل جهاز فحص الحقائب عن طريق الأشعه السينية التى تتخلل الحقيبه فتظهر ما بداخلها على الشاشة التى يتا.

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بوابات دخول وخروج الأفراد أداة هامه لاشك فى ذلك للحفاظ على تدفق سير الأفراد بشكل منظم , كما أنها تعم.

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