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ميكروباص للايجار لرحلات الغردقه
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|ميدان المحكمة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283544
تورست للنقل السياحي تمتع هذا الطراز بمحرك قوي يضفي أداءً استثنائيًا على الطريق. التي يتميز المرسيدس .
21/8/2024
تويوتا كوستر هو الخيار الأمثل للنقل الجماعي بفضل قدرته على استيعاب عدد كبير من الركاب بشكل مريح وآمن.
21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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