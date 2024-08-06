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موظف خبره علي الكومبيوتر
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي مكتب تأجير سيارات موظف لديه خبره بالكمبيوتر ويفضل خبره سابقه بمعارض سيارات الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|SABAREN
|التليفون:
|01557776627
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|العنوان:
|- قاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280625
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