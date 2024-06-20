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موديلات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
موديلات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى العالي ولكن اليونيفورم الخاص بك لا يظهر ذلك، لذا كان الاهتمام في شركة السلام مركز على اظهار مدرستك بصورة مختلفة ومميزة تدل على مستوى التعليم فيها. لو كان لديك تصميمك الخاص فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/6/2024
رقم الإعلان: 2274044

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس المم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: زى موحد للمستشفيات - في الجيزة مصر

زى موحد للمستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد للمستشفيات 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
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