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موديلات يونيفورم فنادق
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| موديلات يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز للفندق باحدث الموديلات والخامات يونيفورم لجميع اقسام الفندق ( يونيفورم هاوسكيبنج – يونيفورم المطاعم – يونيفورم السكيورتى – بدل المديرين وقسم الاستقبال بالفندق ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273153
تفصيل يونيفورم حضانه01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
10/6/2024
اسعار يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات .
8/6/2024
روب تخرج ماجستير (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب.
8/6/2024
يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يون.
8/6/2024
اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم.
8/6/2024
مصانع الملابس الطبية فى مصر ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم .
8/6/2024
شركات متخصصة فى بيع اليونيفورم للمصانع (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفو.
8/6/2024
الزى الموحد للمطاعم 01200561116 يونيفورم مطاعم وكافيهات للتصنيع كميات وحسب المواصفات والموديلات .
5/6/2024
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5/6/2024
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5/6/2024
ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووش.
5/6/2024
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5/6/2024
اماكن تصنيع يونيفورم طبى01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخام.
5/6/2024
تصاميم ملابس مدرسية للبنات01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس .
5/6/2024
تصاميم ملابس مدرسية للبنات01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس .
5/6/2024
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