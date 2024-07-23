موديلات زي تمريض ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس الممرضات في المستشفيات والمختبرات و ملابس الدكتور و ملابس موظفين الإستقبال . مع الإعتناء بتقديم تصميمات أنيقة من أقمشة ذات نوعية جيدة مع مراعة أن تكون سهل التحرك بها سواء للمريض أو الموظفين بالمستشفى شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من