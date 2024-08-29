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"مناظر بحرية خلابة | خطة دفع لمدة سنة بدون عمولة"
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|"مناظر بحرية خلابة | خطة دفع لمدة سنة بدون عمولة" تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - مخزن - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP984170 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284842
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