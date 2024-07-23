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ملابس زى موحد يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| ملابس زى موحد يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع جميع انواع اليونيفورم بكافه التخصصات المهنية و تصنيع الأحجام المخصصة، الأشكال والألوان وفقا لمتطلبات العميل زي موحد – يونيفورم زي موحد ملابس عمال يونيفورم ملابس زي موحد يونيفورم . مدارس مستشفيات فنادق يونيفورم الطبى – ملابس تمريض – بالطو طبيب يونيفورم مطاعم – ينيفورم مصانع – ينيفورم مطابخ – يونيفورم شركات الأمن شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278350
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23/7/2024
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23/7/2024
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