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ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم )
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم شركات الامن خصيصا لتزود طاقم العمل به ويتناسب مع عملك ومستوى الخدمة المقدمة منه. يونيفورم شركات للأمن والحراسات الخاصة – يونيفورم سكيورتي شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275870
ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلا.
4/7/2024
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2/7/2024
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2/7/2024
شركات زى الامن والحراسه01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفو.
2/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
اسماء واماكن مصانع افرولات01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل المصا.
1/7/2024
ملابس هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصنيعه من خامات.
1/7/2024
سكراب طبى رجالى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمو.
27/6/2024
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25/6/2024
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25/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
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