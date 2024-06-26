(فرصة عمل)
|#مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية -1خبرة لاتقل عن 5 سنوات في ادارة العقارات -2ملم بالاساليب المحاسبية للعقارات -3حاصل علي مؤهل عالي -4السن لايزيد عن 35 عام #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الاهرام
|التليفون:
|01551254797
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|العنوان:
|68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279442
1 ريال
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