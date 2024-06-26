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#مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية

(فرصة عمل)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
#مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية -1خبرة لاتقل عن 5 سنوات في ادارة العقارات -2ملم بالاساليب المحاسبية للعقارات -3حاصل علي مؤهل عالي -4السن لايزيد عن 35 عام #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الاهرام
التليفون: 01551254797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279442

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

وظائف_شاغرة بشركة تجارية بالسعودية الرياض مندوب_مبيعات ادوات_صحية - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: تأشيرات عمل حره للسعودية - في الجيزة مصر

تأشيرات عمل حره للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عروضنا لسه مستمرة (فرصة سفر) أقوى عروض علي تاشيرات السعوديه تخفيضات علي التاشيرات والاقامات بدووون.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/5/2024
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