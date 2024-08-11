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#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه -1 مهندس مدني مكتب -2 حاصل علي بكالريوس هندسة مدنية -3 خبرة في الحسابات الانشائية لهياكل الحديد والالمونيوم -4خبرة لاتقل عن 8 سنوات في مجال الالمونيوم والحديد #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الاهرام
|التليفون:
|01551254797
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|العنوان:
|68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين- العجوزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,800 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281303
#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه -1 مهندس مدني مكتب -2 حاصل علي بكالريوس هندسة مدنية -3 خبرة في الح.
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