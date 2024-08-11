مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه

مطلوب فورا مهندس كهربا قوي والات فقط خبرة سعودية وخبره بالعقدالموحدسبق له العمل مع شركة مقاول معتمد .

مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب وفحص واستبدال أو إ.

مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ والإشراف على أعمال الخرسانات وجم.

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