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#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه - في الجيزة مصر

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#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه -1 مهندس مدني مكتب -2 حاصل علي بكالريوس هندسة مدنية -3 خبرة في الحسابات الانشائية لهياكل الحديد والالمونيوم -4خبرة لاتقل عن 8 سنوات في مجال الالمونيوم والحديد #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الاهرام
التليفون: 01551254797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 ريال
تاريخ الإعلان: 11/8/2024
رقم الإعلان: 2281288

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: #مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه - في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_مدني_للسعوديه -1 مهندس مدني مكتب -2 حاصل علي بكالريوس هندسة مدنية -3 خبرة في الح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,800 ريال

11/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين كهرباء سيارات لشركة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين كهرباء سيارات لشركة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

وظيفة_شاغرة : مهندسين_كهرباء_سيارات مصنع تعبئة المياه. الموقع : السعودية - الرياض المتطلبات: •خبره .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

10/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول الزمنية للمشاريع والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/7/2024
صورة الاعلان: مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية - في الجيزة مصر

مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ والإشراف على أعمال الخرسانات وجم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية - في الجيزة مصر

مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية

(مطلوب)

- في الجيزة مصر

مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب وفحص واستبدال أو إ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية ويشترط حصولة علي خطاب اعتماد مديرا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا مديرجودة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مديرجودة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا مديرجودة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية ويشترط حصولة علي خطاب اعتماد مديرجودة م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مخطط بلانر يجيد جدولة المشاريع واعداد خطط المشروعات للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مخطط بلانر يجيد جدولة المشاريع واعداد خطط المشروعات للعمل بالسعودية

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهربا قوي والات فقط خبرة سعودية وخبره بالعقدالموحدسبق له العمل مع شركة مقاول معتمد .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مساح خبره لكبري شركات السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مساح خبره لكبري شركات السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورامساح سبق له العمل وخبرة فمشاريع مساحة كهربية لاعمدة الضغط العالي يجيد جميع الاجهزة المساح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: #SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia - في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia Experience We are seeking a highly skilled SCADA Engin.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

31/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder w.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2024
صورة الاعلان: #SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia - في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia Experience We are seeking a highly skilled SCADA Engine.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس انتاج حقن بلاستك - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس انتاج حقن بلاستك

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس انتاج حقن بلاستيك خبرة متوسطه له دراية بالحقن والنفخ .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

16/5/2024
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