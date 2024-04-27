أضف إعلانك مجاناً

#مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

#مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية 1- مطلوب مسوقة الكترونية خبرة في التسويق علي جميع المنصات التسويقية 2- خبرة جيدة في ادارة المواقع الالكترونية 3- السن لا يزيد عن 35 عام #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاهرام
التليفون: 01551254797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 68 ابو المحاسن الشاذلى- الجيزة, الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/6/2024
رقم الإعلان: 2273331

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فورا موظفة H.R سكرتيرة فى شركة توظيف كبرى - في الجيزة مصر

مطلوب فورا موظفة H.R سكرتيرة فى شركة توظيف كبرى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا موظفة H.R سكرتيرة فى شركة توظيف كبرى شروط العمل: السن لا يزيد عن 35 سنة حسنة المظهر اللب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/4/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™