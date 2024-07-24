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#مطلوب_مدير_مالي_للسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|#مطلوب_مدير_مالي_للسعودية -1مدير مالي خبرة في القوائم المالية والبرامج المحاسبية -2جيد جدا في برامج (Microsoft Office (Excel -3جيد جدا في اللغه الإنجليزية -4خريج جامعه حكومية -5خبرة لاتقل عن 10 سنوات #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الاهرام
|التليفون:
|01551254797
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|العنوان:
|68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278541
#مطلوب_مدير_مالي_للسعودية -1مدير مالي خبرة في القوائم المالية والبرامج المحاسبية -2جيد جدا في برامج.
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