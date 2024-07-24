مطلوب_مدير_مالي_للسعودية

عاجل مطلوب بمستشفى بالسعودية #محاسبين_مالي خبرة في مجال المحاسبة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المستشف.

#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان 1- حاصل علي بكالريوس(محاسبه او اقتصاد) 2- خبرة في تحليل البيانات واع.

#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان 1- حاصل علي بكالريوس(محاسبه او اقتصاد) 2- خبرة في تحليل البيانات واع.

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