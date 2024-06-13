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#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان

(فرصة عمل)

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صورة الاعلان: #مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان - في الجيزة مصر

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#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان 1- حاصل علي بكالريوس(محاسبه او اقتصاد) 2- خبرة في تحليل البيانات واعداد التقارير عن الشؤون الماليه 3-خبرة عمليه لاتقل عن 10سنوات 4- السن لايزيد عن35 عام #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاهرام
التليفون: 01551254797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 68 ابو المحاسن الشاذلى- الجيزة, الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2024
رقم الإعلان: 2273677

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السعر
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صورة الاعلان: #مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان - في الجيزة مصر

#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان 1- حاصل علي بكالريوس(محاسبه او اقتصاد) 2- خبرة في تحليل البيانات واع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب محاسب لشركة مقاولات - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب لشركة مقاولات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب (مدير مشاريع_مديرصيانة) لمطعم بالسعودية -1 مطلوب مدير مشاريع (خبرة سابقة فى ادارة المطاعم ) .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب محاسب لشركة مقاولات - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب لشركة مقاولات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_محاسب_لشركة_مقاولات 1- مطلوب محاسب خبرة فى (المقاولات ) 2- خبرة جيدة ببرامج Microsoft 3- .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2024
صورة الاعلان: عاجل مطلوب بمستشفى بالسعودية #محاسبين - في الجيزة مصر

عاجل مطلوب بمستشفى بالسعودية #محاسبين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عاجل مطلوب بمستشفى بالسعودية #محاسبين_مالي خبرة في مجال المحاسبة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المستشف.
العنوان:

الجيزة - مصر

5,000 ريال

26/4/2024
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