#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان 1- حاصل علي بكالريوس(محاسبه او اقتصاد) 2- خبرة في تحليل البيانات واعداد التقارير عن الشؤون الماليه 3-خبرة عمليه لاتقل عن 10سنوات 4- السن لايزيد عن35 عام #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]