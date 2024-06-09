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#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان

(فرصة عمل)

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عمان (مسقط) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان 1- حاصل علي بكالريوس(محاسبه او اقتصاد) 2- خبرة في تحليل البيانات واعداد التقارير عن الشؤون الماليه 3-خبرة عمليه لاتقل عن 10سنوات 4- السن لايزيد عن35 عام #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاهرام
التليفون: 01551254797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 68 ابو المحاسن الشاذلى- الجيزة, الجيزة
مسقط -

عمان
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/6/2024
رقم الإعلان: 2273540

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معلم عصائر وسويت وايس كريم وقهوة

معلم عصائر وسويت وايس كريم وقهوة

(طلب عمل)

معلم عصائر وايس كريم سوفت وسويت وقهوة محترف عمل/عصائر طازجة /الكوكتيلات/ خلاطات خاصه/ ايس كريم سوفت/.
العنوان:

مسقط - عمان
القسم: 

6 ريال

9/6/2024
صورة الاعلان: ايجار حافلات النقل السياحي بسعر مغري

ايجار حافلات النقل السياحي بسعر مغري

(للإيجار)

للحجز والاستفسار : 01101555356 العنوان : القاهره 12ش الحجاز - ميدان المحكمه مصر الجديده / اتوبيس سيا.
العنوان:

الباطنة - عمان
القسم: 

50 دولار

20/5/2024
صورة الاعلان: شركة برمجة تطبيقات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

شركة برمجة تطبيقات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة برمجة تطبيقات في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابقة في كث.
العنوان:

مسقط - عمان

اتصل

29/4/2024
صورة الاعلان: أفضل شركة برمجة تطبيقات في ليبيا - شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec soft

أفضل شركة برمجة تطبيقات في ليبيا - شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec soft

(للبيع)

لماذا شركة تك سوفت من أفضل شركات البرمجة والموبايل ابليكيشن وأفضل شركة برمجة تطبيقات في ليبيا •شركة .
العنوان:

مسقط - عمان

اتصل

3/4/2024
صورة الاعلان: أفضل شركة برمجة تطبيقات في السعوديه - مع شركة تك سوفت للحلول الذكية

أفضل شركة برمجة تطبيقات في السعوديه - مع شركة تك سوفت للحلول الذكية

(للبيع)

لماذا شركة تك سوفت من افضل شركات البرمجه والموبايل ابلكيشن و أفضل شركة برمجة تطبيقات في السعوديه •ش.
العنوان:

مسقط - عمان

اتصل

14/3/2024
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