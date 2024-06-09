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#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|#مطلوب_مدقق_خارجي_لسلطنة_عمان 1- حاصل علي بكالريوس(محاسبه او اقتصاد) 2- خبرة في تحليل البيانات واعداد التقارير عن الشؤون الماليه 3-خبرة عمليه لاتقل عن 10سنوات 4- السن لايزيد عن35 عام #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاهرام
|التليفون:
|01551254797
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|العنوان:
|68 ابو المحاسن الشاذلى- الجيزة, الجيزة
مسقط - عمان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273540
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