(فرصة عمل)
|#مطلوب_مدرس_انجليزي_خصوصي_للسعوديه 1-مطلوب مدرس انجليزي خصوصي مراحل (ابتدائي -اعدادي -ثانوي ). 2- خبره من (2-4) سنوات. 3- السن لايزيد عن 35 سنه. #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الاهرام
|التليفون:
|01551254797
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|العنوان:
|68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275828
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5,500 ريال