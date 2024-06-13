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#مطلوب_مدرس_انجليزي_خصوصي_للسعوديه

(فرصة عمل)

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صورة الاعلان: #مطلوب_مدرس_انجليزي_خصوصي_للسعوديه - في الجيزة مصر

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#مطلوب_مدرس_انجليزي_خصوصي_للسعوديه 1-مطلوب مدرس انجليزي خصوصي مراحل (ابتدائي -اعدادي -ثانوي ). 2- خبره من (2-4) سنوات. 3- السن لايزيد عن 35 سنه. #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الاهرام
التليفون: 01551254797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50,000 ريال
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275828

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: #مطلوب_اخصائي_بيئي_للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_اخصائي_بيئي_للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_اخصائي_بيئي_للسعودية 1-خبرة باعمال مكاتب الاستشارات البيئية والدراسات البيئية 2- يفضل ان ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: مدرسات للعمل بمكه - في الجيزة مصر

مدرسات للعمل بمكه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

إستكمالاً للتعاون بين كبري المدارس الانترناشول بمكة المكرمة بالسعودية مع شركتنا فوربزنس للتوظيف ترخي.
العنوان:

الجيزة - مصر

5,500 ريال

6/5/2024
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