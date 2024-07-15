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#مطلوب_محاسب(حديث_التخرج)للسعوية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#مطلوب_محاسب(حديث_التخرج)للسعوية -1محاسب مقاولات حديث التخرج -2خبرة من (2-1) -3يجيد استخدام البرامج المحاسبية -4 خريج جامعة حكومية #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاهرام
التليفون: 01551254797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 68 ابو المحاسن الشاذلى- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283697

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صورة الاعلان: مطلوب محاسب للعمل بشركة تعمل بالالومنيوم والديكورات بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب محاسب للعمل بشركة تعمل بالالومنيوم والديكورات بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة تعمل فى أعمال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب محاسب حديث تخرج - في الرياض السعودية

مطلوب محاسب حديث تخرج

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

اعلان_توظيف محاسبين حديث التخرج شركة مقاولات كبري بالسعودية - مقر العمل الرياض محاسبين المتطلبات :- .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/6/2024
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