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#مطلوب_اخصائي_بيئي_للسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #مطلوب_اخصائي_بيئي_للسعودية - في الجيزة مصر

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#مطلوب_اخصائي_بيئي_للسعودية 1-خبرة باعمال مكاتب الاستشارات البيئية والدراسات البيئية 2- يفضل ان تكون الشهادة مصدقة من (السفارة السعودية) 3- خبرة لاتقل عن 5 سنوات للحاصل علي البكالريوس #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل عام شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاهرام
التليفون: 01551254797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 68 ابو المحاسن الشاذلى- الجيزة, الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2024
رقم الإعلان: 2273660

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صورة الاعلان: مدرسات للعمل بمكه - في الجيزة مصر

مدرسات للعمل بمكه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

إستكمالاً للتعاون بين كبري المدارس الانترناشول بمكة المكرمة بالسعودية مع شركتنا فوربزنس للتوظيف ترخي.
العنوان:

الجيزة - مصر

5,500 ريال

6/5/2024
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