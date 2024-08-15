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#مطلوب _مندوب _مبيعات _في _مجال _الاناره _الشمسيه _للسعوديه

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صورة الاعلان: #مطلوب _مندوب _مبيعات _في _مجال _الاناره _الشمسيه _للسعوديه - في الرياض السعودية

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#مطلوب _مندوب _مبيعات _في _مجال _الاناره _الشمسيه _للسعوديه -1 مطلوب مندوب مبيعات خبره في الاناره الشمسيه -2خبره سابقه في مجال مبيعات الطاقه الشمسيه -3 خبره لا تقل عن 2 سنتين-4 حاصل علي موهل جامعي #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاهرام
التليفون: 01551254797

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العنوان: 68 ابو المحاسن الشاذلى- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283731

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صورة الاعلان: مطلوب مسؤول_تسويق - مندوب_تسويق للسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب مسؤول_تسويق - مندوب_تسويق للسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب لشركة توزيع سكن #بالرياض - #السعودية #مسؤول_تسويق خبرة 10 سنوات و اجادة اللغة الانجليزية #م.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

15/8/2024
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