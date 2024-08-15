(فرصة عمل)
|#مطلوب _مندوب _مبيعات _في _مجال _الاناره _الشمسيه _للسعوديه -1 مطلوب مندوب مبيعات خبره في الاناره الشمسيه -2خبره سابقه في مجال مبيعات الطاقه الشمسيه -3 خبره لا تقل عن 2 سنتين-4 حاصل علي موهل جامعي #المميزات :- * عقد عمل ثابت *السكن المناسب *الانتقالات مؤمنة *التامين الطبي الشامل شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاهرام
|التليفون:
|01551254797
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|العنوان:
|68 ابو المحاسن الشاذلى- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283731
1 ريال