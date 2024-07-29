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"مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
"مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه بالسعودية التي تستخدم تكنولوجيا علميه متقدمه" "تطلب التخصصات الاتية" #طبيبه_واخصائية_جلديه وليزر #طبيبه_وأخصائيات_اسنان_عام_خبره_تقويم #أخصائين_أخصائيات_أنف وأذن وحنجره #أخصائيات_تمريض يفضل الحصول على ماجستير , ومتاح نقل كفاله داخل المملكه العربيه السعوديه مميزات التعاقد: رواتب مجزية حسب الخبرات+نسبةمن العمل+بدل سكن+تذكة طيران ومتاح اي #تخصص بخلاف التخصص المذكور في الاعلان ولمن يرغب في السفر عليه للتواصل وأرسال ال CV وشهادات الخبره
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: علاء
التليفون: 01113253543

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - م
الفيوم -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/7/2024
رقم الإعلان: 2279251

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل صنايعي_فول_وطعمية

مطلوب للعمل صنايعي_فول_وطعمية

(للبيع)

مطلوب للعمل بالسعودية بمرتب مجزي #صنايعي_فول_وطعمية تتوافر به الشروط الآتية #الشروط: - السن من 24 :.
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة ك

ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة ك

(للبيع)

ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة كف اليد من على بُعد دون ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX

ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX

(للبيع)

ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :-.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة الإنتركم من أون لاين تك

أجهزة الإنتركم من أون لاين تك

(للبيع)

أفضل أجهزة الإنتركم المنزلية من أون لاين تك هل تبحث عن جهاز إنتركم موثوق وآمن لمنزلك؟ نقدم لكم أفضل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: ابواب حمامات hpl مباول كومباكت

ابواب حمامات hpl مباول كومباكت

(للبيع)

الواح كومباكت باكسسورات استانلس ستيل 304 تستورد شركة نور ديزاين الكومباكت من اكبر الشركات - sunful.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي اتش وان بخصم 25%

ايجار هيونداي اتش وان بخصم 25%

(للإيجار)

هيونداي اتش وان للايجار في مصر باسعار تنافسيه وارخص الاسعار يوجد لدينا افضل الخدمات والكباتن واحدث .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: تويوتا كوستر للايجار في مصر بارخص الاسعار

تويوتا كوستر للايجار في مصر بارخص الاسعار

(للإيجار)

ايجار تويوتا كوستر باسعار تنافسيه وبارخص الاسعار في مصر أجر من مكه للسياحه واستمتع بخصومات تصل الي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: شاشه تلفزيون 32 بوصة بتتوصل بالفون من غير إنترنت

شاشه تلفزيون 32 بوصة بتتوصل بالفون من غير إنترنت

(للبيع)

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو - فريمليس بدون فيريم زيـرو حـواف - رسـيفر داخـلي - عـاديـة لكن .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: ايجار عربيه هايس بارخص الاسعار في مصر

ايجار عربيه هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

يوجد لدينا ايجار تويوتا هايس بأقل الاسعار في مصر لجميع انحاء جمهوريه مصر العربيه للحجز والاستفسار: .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

800 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر هايس جميع انواع العربيات اتوبيس 50

ايجار كوستر هايس جميع انواع العربيات اتوبيس 50

(للإيجار)

ايجار توياتا كوستر ملاكي اتوبيس 28 او 50 عائليه لرحله سعيده خدمه ممتازه اقل الاسعار عندنا الوصول بام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,100 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب خصائيه جلديه

مطلوب خصائيه جلديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المجمعات بمدينة الباحة #اخصائيات_جلديةو_تجميل خبرة سنتين بعد الماستر وجود تصنيف هيئة سعو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

رحلة مريحة وفاخرة مع تأجير ليموزين المطار هل ترغب في تجربة نقل فاخرة ومريحة من وإلى المطار؟ نقدم لك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير أتوبيس مرسيدس 500 للسفر الي مطروح

خدمة تأجير أتوبيس مرسيدس 500 للسفر الي مطروح

(للإيجار)

عروض تاجير باص مرسيدس لسفريات مطروح اتوبيس سياحي للايجار بالتالي مع بداية فصل الصيف واقتراب موسم الإ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

28/7/2024
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