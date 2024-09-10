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تفاصيل الإعلان
| مصنع افرول مهندس 01118689995 السلام لليونيفورم احترافية في التصميم، راحة في الارتداء , يونيفورم مصنع خصيصًا لعمالك يتميز يونيفورم المصانع عندنا بجوده الخامات وقوتها وتحملها العمل الشاق شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان - المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294588
لبس مدارس ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) صمم زي مدرسي موحد يعكس هوية مؤسستك التعل.
10/9/2024
طقم مقدم الطعام 01223182572 مع يونيفورم المطاعم من السلام لليونيفورم ستحصل على جودة عالية وتصميم.
10/9/2024
اسعار روب التخرج في مصر 01223182572 احتفل بتخرج طلابك بأرواب وكابات مصنعة بجودة عالمية من شركة ا.
10/9/2024
اسعار يونيفورم امن 01118689995 أفضل جودة وتصميم لليونيفورم الأمني المناسب لكل افراد السكيورتى وا.
10/9/2024
يونيفورم رياض اطفال 01223182572 يونيفورم حضانة بتصميمات ملائمة وألوان جذابة للاطفال من مصنع السلا.
10/9/2024
يونيفورم رياض اطفال 01223182572 يونيفورم حضانة بتصميمات ملائمة وألوان جذابة للاطفال من مصنع السلا.
10/9/2024
اشكال بدل يونيفورم 01223182572 استعد للتميز والانفراد مع اليونيفورم وملابس الموحد الأنيقة والعصري.
10/9/2024
شركة توريد يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم فندقي بتصميمات أنيقة وأقمشة عالية الجودة لموظفيكم.
10/9/2024
Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
9/9/2024
مصنع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخر.
8/9/2024
تفصيل بدلة حارس الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفور.
8/9/2024
موديلات يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفي.
8/9/2024
تتميز شركة ابو سيفين يونيفورم بتقديم احدث التصميمات الخاصة بـ يونيفورم افراد الامن و الحراسة فى جمي.
8/9/2024
افارول عمال قطعتين 01223182572 يونيفورم مصانع يبرز مكانة عمالك ويعكس جودة منتجاتك اطلبه من السلام.
7/9/2024
يونيفورم شركة سياحة 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم.
7/9/2024
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