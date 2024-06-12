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مصانع الزى المدرسي فى مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصانع الزى المدرسي فى مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى العالي ولكن اليونيفورم الخاص بك لا يظهر ذلك، لذا كان الاهتمام في شركة السلام مركز على اظهار مدرستك بصورة مختلفة ومميزة تدل على مستوى التعليم فيها. لو كان لديك تصميمك الخاص فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/6/2024
رقم الإعلان: 2273522

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: توريد زى موحد (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

توريد زى موحد (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد زى موحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع جميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصنع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: جاكيت شيف مطبخ ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

جاكيت شيف مطبخ ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكيت شيف مطبخ ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم هاوسكيبنج في مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم هاوسكيبنج في مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 )اسعار يونيفورم هاوسكيبنج في مصر تقدم شركة السلام يونيفورم ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: بيع قبعات تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: روب تخرج ماجستير (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

روب تخرج ماجستير (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج ماجستير (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
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