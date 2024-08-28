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مدرس لغة انجليزية خبرة بشرق الرياض للدروس الخصوصية

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تفاصيل الإعلان
Oيوجد مدرس لغة انجليزية خبرة بشرق الرياض (بحي النسيم والسلام والريان والنهضة والفيحاء والمنار والروضة والربوة والروابي والجزيرة الخليج وحي الملك فيصل وحي الملك عبدالله ) الشرح بطريقة سهلة ومبسطه لجميع المراحل والمستويات التعليمية. والتدريب على حل نماذج الأسئله المتوقعه فى الاختبار. والتعامل باساليب جديده تحفيزية وفعالة للطلاب وخبره في المناهج الانترناشيونال والاهلية والمتابعات اليومية وتدريس طلاب الثانوي والمتوسط والابتدائي وطلاب السنة التحضيرية و طلاب الجامعات وخبرة طويلة في مناهج المملكة و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Abo omar
التليفون: 0534806351

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شرق الرياض- شرق الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 28/8/2024
رقم الإعلان: 2284728

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يوجد مدرس لغة انجليزية خبرة بشرق الرياض للدروس الخصوصية - في الرياض السعودية

يوجد مدرس لغة انجليزية خبرة بشرق الرياض للدروس الخصوصية

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

Oيوجد مدرس لغة انجليزية خبرة بشرق الرياض (بحي النسيم والسلام والريان والنهضة والفيحاء والمنار والروض.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: دكتور متخصص في بحوث ماجستير وكتوراه - في الرياض السعودية

دكتور متخصص في بحوث ماجستير وكتوراه

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

أستاذ دكتور خبرة كبيرة في مجال إعدد بحوث الماجستير والدكتوراه والإشراف عليها وعمل بحوث التحرج بدقة و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

24/8/2024
صورة الاعلان: مدرس إقتصاد جزئي وكلي ودولي - في الرياض السعودية

مدرس إقتصاد جزئي وكلي ودولي

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مدرس خبرة 20 سنة متخصص في تدريس مادةالإقتصاد الجزئي ومادة الإقتصادالكلي ومادة الإقتصادالدولي ومادة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: مركز مناقشتي - في الرياض السعودية

مركز مناقشتي

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مركز مناقشتي : مركز متخصص خبرة أكثر من 20 عاما يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/8/2024
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