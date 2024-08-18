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محل بيع ملابس عمل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|محل بيع ملابس عمل 01003358542 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم من الخامات المناسبة لطبيعة العمل يونيفورم شركات – يونيفورم مطاعم وفنادق يونيفورم مصانع – يونيفورم مدارس شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282771
صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
18/8/2024
صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
18/8/2024
يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة .
18/8/2024
شركات تصنيع روب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح .
18/8/2024
روب تخرج للبيع (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
15/8/2024
تصميم يونيفورم فندقي01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز ل.
13/8/2024
ملابس حفلات خريجين (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح ال.
13/8/2024
ملابس حارس الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم يت.
13/8/2024
تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب.
11/8/2024
زي السكيورتي و ملابس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصام.
11/8/2024
موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
11/8/2024
شركات تصنيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصن.
11/8/2024
شركة ابو سيفين يونيفورم نقورم بتصنيع احدث تصميمات يونيفورم المطاعم و الكافيهات. كل ما يخص الزى الموح.
8/8/2024
ملابس روضه مميزه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى .
8/8/2024
شركات تصنيع روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام ت.
4/8/2024
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