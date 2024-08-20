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محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) يونيفو
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة من شركة السلام يتميز عن غيره بأنه مصنع من خامات عالية الجودة، والتي تتميز بسهولة تنظيفها من بقع الزيت والاتربة التي قد تلتصق به اثناء العمل , اسعارنا مناسبه للجميع . ويوجد امكانية تطريز اللوجو الخاص بمصنعك على يونيفورم العمال شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283262
موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التص.
20/8/2024
تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبير.
20/8/2024
روب تخرج اسود وذهبي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تن.
20/8/2024
ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفور.
20/8/2024
ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفور.
20/8/2024
محل بيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع ج.
20/8/2024
صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
18/8/2024
صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
18/8/2024
يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة .
18/8/2024
محل بيع ملابس عمل 01003358542 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم.
18/8/2024
شركات تصنيع روب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح .
18/8/2024
روب تخرج للبيع (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
15/8/2024
تصميم يونيفورم فندقي01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز ل.
13/8/2024
ملابس حفلات خريجين (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح ال.
13/8/2024
ملابس حارس الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم يت.
13/8/2024
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