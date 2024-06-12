متجر يونيفورم مصنع ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة من شركة السلام يتميز عن غيره بأنه مصنع من خامات عالية الجودة، والتي تتميز بسهولة تنظيفها من بقع الزيت والاتربة التي قد تلتصق به اثناء العمل , اسعارنا مناسبه للجميع . ويوجد امكانية تطريز اللوجو الخاص بمصنعك على يونيفورم العمال شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة وا